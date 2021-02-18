Китай впервые стал главным торговым партнёром Европы, обогнав США

18.02.2021, 7:10, Новости дня

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Свежие данные Евростата показали, что КНР в 2020 году обошла Америку и стала крупнейшим партнёром Евросоюза в плане торговли, передаёт CNBC. Как пишет сайт американского телеканала, Китаю помогла пандемия — в отличие от многих других стран, Пекину не пришлось повторно вводить карантинные ограничения, что сделало его ещё более желанным торговым партнёром в глазах Брюсселя.



Reuters

Китай в прошлом году впервые стал крупнейшим торговым партнёром Европы, обойдя США, пишет CNBC со ссылкой на статистическую службу Европейского союза Евростат.

Согласно данным, опубликованным Евростатом в минувший понедельник, объём экспорта из ЕС в Китай в 2020 году вырос на 2,2%, а объём импорта в Евросоюз из Китая — на 5,6%, тогда как для США эти показатели сократились соответственно на 8,2% и 13,2%. Свежая статистика подтверждает, что Поднебесная отныне стала оказывать ещё большее влияние на состояние экономики европейских стран, чем раньше, подчёркивается в материале CNBC.

Как заявил в интервью каналу экономист немецкого филиала финансового конгломерата ING Group Карстен Бжески, укрепление торговых отношений между ЕС и Китаем связано с тем, что Китай и Азия в целом — единственный регион, где восстановление экономики идёт быстро.

В отличие от многих европейских стран, Китаю так и не пришлось вводить серьёзные ограничительные меры в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции второй раз, поэтому КНР вышла на более близкие к «доковидному» уровню показатели, чем многие другие страны, где до сих пор сохраняются тормозящие рост ограничения, отмечает обозреватель CNBC. Как подчёркивает журналист, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2021 года Китай по скорости экономического роста займёт второе место в мире.

«В перспективе значительная доля Китая в структуре европейской торговли определённо станет дилеммой», — также заявил в интервью американскому каналу Карстен Бжески, отметив, что Европе предстоит сделать «сложный выбор» и определиться, торговать ей с Китаем или же помогать США на технологическом фронте.

Вашингтон и Брюссель ранее уже столкнулись с Пекином по вопросам сетей 5G, а также передачи технологий в тех случаях, когда правительства требуют от частных компаний «поделиться» наработками в обмен на доступ к рынку, говорится в материале CNBC. Кроме того, США и Европа также озабочены нарушениями прав человека в Китае, пишет сайт канала. По мнению Карстена Бжески, риск для ЕС заключается в том, что попытки найти баланс между Америкой и Поднебесной затормозят его экономическое развитие в будущем.

Впрочем, пока Европейский союз, очевидно, всё-таки желает укреплять экономические связи с Китаем: в декабре Брюссель и Пекин подписали новое инвестиционное соглашение, направленное на смягчение требований для европейских компаний, желающих работать на китайской территории, пишет CNBC. По информации канала, соглашение, которое было подписано «в спешке» до инаугурации президента США Джо Байдена, запрещает Китаю закрывать европейцам доступ к себе и прибегать к «дискриминационным» методам в промышленности и ряде секторов сферы услуг.

Комментируя соглашение, европейский комиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Валдис Домбровскис ранее заявил: «Нынешний кризис оставляет нам только один вариант — сотрудничать с нашими мировыми партнёрами, Китаем. Объединив усилия, мы сможем быстрее восстановить экономику, а также добиться подвижек в областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю и инвестиции».

По данным CNBC, соглашение ещё должны будут утвердить европейские законотворцы; некоторые из них относятся к китайскому правительству скептически и спешить с утверждением не будут.