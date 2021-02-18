США заявили странам НАТО о важности расходов на противодействие России

18.02.2021, 3:56, Новости дня

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Страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие РФ и Китаю, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на видеоконференции министров обороны альянса.

Как сообщил Пентагон, Остин «перечислил ряд угроз и вызовов» для НАТО, включая «дестабилизирующее поведение России, набирающий силу Китай, терроризм». Кроме того, он указал на «глобальные вызовы, такие как коронавирус и изменение климата». Остин подчеркнул важность «расходов на оборону», которые должны «гарантировать наличие готовых сил и средств, необходимых для ответа РФ и другие вызовы». Глава Пентагона отметил, что Байден намерен активизировать отношения США с НАТО, передает ТАСС.

Напомним, новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.