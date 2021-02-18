 

«Ангарой» заинтересовались коммерческие заказчики

18.02.2021, 3:56, Новости дня
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После запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» коммерческие заказчики проявили интерес к легкой «Ангаре», сообщил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр имени Хруничева) Сергей Кузнецов.

Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил, что после испытательного пуска тяжелой «Ангары-А5» на контакт «вышло несколько заказчиков, которые готовы работать». Кузнецов пояснил, что речь идет о заказах на легкую версию ракеты «Ангара-1.2»: «Мы запустили тяжелую «Ангару», и к нам сразу же пришли заказывать легкую», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся 14 декабря. К настоящему моменту помимо ракет для летных испытаний, заказано четыре тяжелых ракеты для Минобороны, три – по линии Роскосмоса. Кроме того, в 2016 году была заказана южнокорейским коммерческим заказчиком «Ангара-1.2».



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