В США волонтеры спасли тысячи морских черепах от внезапных холодов

18.02.2021, 1:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Техасе волонтерские организации спасли тысячи морских черепах, которые страдают от сильного похолодания. Об этом сообщает организация защиты окружающей среды Sea Turtle.

По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы, при переохлаждении морские черепахи не могут двигаться, есть или держать голову над водой. Из-за резкого похолодания морские черепахи впали в подобие летаргического сна, спасатели доставали их из прибрежных вод и размещали по домам.

My mom is retired, & she spends her winters volunteering at a sea turtle rescue center in south Texas. The cold snap is stunning the local turtles & they’re doing a lot of rescues. She sent me this photo today of the back of her Subaru. It’s *literally* turtles all the way down. pic.twitter.com/xaDRNjLDoQ

— Lara (@lara_hand) February 15, 2021

В спасательной операции принимали участие зоозащитная организация Sea Turtle, техасские егеря и местные жители, которые приютили черепах в своих домах.

https://www.facebook.com/SeaTurtleConservation/posts/5368924459814606

Texas Game Wardens assigned to Cameron county rescued 141 sea turtles from the frigid waters of the Brownsville Ship Channel and surrounding bays. The sea turtles were transported via the PV Murchison, operated by Sgt. Game Warden Duke and B/M Bowers-Vest. pic.twitter.com/LqFBrElTog

— Texas Game Warden (@TexasGameWarden) February 17, 2021

Зоозащитники сообщили телеканалу CBCNews, что по состоянию на утро 17 февраля волонтеры достали из холодной воды уже больше 4 тыс. черепах. Команда волонтеров часами работает во время шторма, пешком вдоль побережья и на лодках, чтобы спасти как можно больше черепах.

Помещение организации на острове Саут-Падре и местный городской конференц-центр переполнены черепахами. Компания SpaceX предоставила организации большой генератор, чтобы греть воду для черепах, которые не могут выжить в холодной воде – после бури в Техасе перебои с электричеством.

They ran out of space at the rescue center, so the local convention center opened its doors to turtle storage. This video was from yesterday afternoon. By the time my mom sent it to me, there were so many more that she said, “there is no empty floor space tonight.” pic.twitter.com/g6Gw7dfIOQ

— Lara (@lara_hand) February 16, 2021

As requested, more photos from Mom. She says “imagine a football field with turtles side by side and nose to tail. That’s what it looks like here.” pic.twitter.com/gHKL7id6VH

— Lara (@lara_hand) February 17, 2021

По данным Службы охраны рыболовства и дикой природы США, пять видов морских черепах, обитающих в Техасе, находятся под угрозой исчезновения.

—