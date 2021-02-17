 

Кабмин Украины предлагает проводить перепись населения раз в 10 лет

17.02.2021, 22:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кабинет Министров Украины 17 февраля одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Документ  направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения всеукраинской переписи населения. Он предусматривает внесение изменений в законы Украины “О государственной статистике” и “О всеукраинской переписи населения”, отметили в релизе.

Среди положений законопроекта:

установление срока проведения всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет;
проведение переписи с использованием информации, содержащейся на национальных информационных ресурсах;
предоставление возможности респонденту заполнять документацию с помощью специального программного обеспечения в интернете;
совершенствование требований к временному персоналу, которое будет гарантировать респондентам добросовестность привлеченного персонала;
защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

Новые изменения в законопроект внесены с учетом международных обязательств Украины и основываются на фундаментальных принципах ООН, подчеркнули в КМУ.

По данным Госслужбы статистики Украины, по состоянию на 1 декабря 2020 года в стране проживало 41,6 млн человек (без учета оккупированных районов Донбасса и Крыма).

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз, в этот раз – на 2023-й.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов 20 января заявил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы

18.09 / За сутки в Украине выявили более 3,2 тыс. инфицированных коронавирусом

21.08 / “Ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию”. Шмыгаль спрогнозировал курс гривны в 2020 году

19.01 / Минрегион вывернул реформу ГАСИ шиворот-навыворот – эксперт

11.12 / В США грузовик наехал на группу велосипедистов, погибли пять человек

04.10 / Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

19.01 / Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

08.09 / Петрашко вошел в тройку самых богатых членов правительства – СМИ

13.11 / Пушков поддержал требование Роскомнадзора к Google разблокировать «Украина.ру»

26.06 / Euronews – ВОЗ предупреждает об угрозе коллапса во время второй волны заражений в ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска