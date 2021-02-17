 

Минздрав Украины обязал бельгийский “Брюгге” пройти дополнительное тестирование на COVID-19 перед игрой с киевским “Динамо”

17.02.2021, 20:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минздрав Украины обязал бельгийский “Брюгге” пройти дополнительное тестирование на COVID-19 перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с киевским “Динамо”. Об этом 17 февраля сообщает Telegram-канал “Динамо Киев Inside”.

“Важная деталь. По прибытии бельгийскую делегацию ожидает не совсем приятная новость. Минздрав Украины принял решение провести дополнительное ПЦР-тестирование, учитывая вспышку этой заразы в “Брюгге”. Уведомление об этом получили как команды, так и УЕФА. Подобный случай у динамовцев имел место прошлой осенью в Барселоне”, – говорится в сообщении.

Документ Минздрава с соответствующим решением подписан главой ведомства Максимом Степановым.

Фото: Динамо Киев Inside / Telegram

Информацию о вспышке коронавируса в бельгийской команде подтвердила пресс-служба “Динамо”.  

“Результаты тестов на COVID-19 перед вылетом в Киев оказались положительными для главного тренера “Брюгге” Филиппа Клемана и его ассистентов. На матче в Киеве “черно-синими” будет руководить наставник молодежной команды “Брюгге” Рик Де Мил и его ассистент Тим Смолдерс. Кроме того, коронавирус ранее был обнаружен у трех игроков команды – Стефано Денсвила, Матея Митровича и Ханса Ванакена”, – сообщает пресс-служба киевского клуба.

“Динамо” встретится с “Брюгге” 18 января. Начало игры на “НСК Олимпийский” – 17.00. Ответный поединок пройдет 25 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Цирку Никулина грозит штраф из-за нарушений по профилактике COVID

11.02 / Украина и Грузия договорились совместно противостоять российской агрессии

15.10 / В РФ смогли многократно увеличить чувствительность МРТ

12.11 / Санду: Есть у нас такие вещи в опросах, которые сложно понять: Путин пользуется популярностью, но те же люди могут сказать, что они за евроинтеграцию

13.01 / Операционная система Android 12 позволит экономить пространство накопителя

21.08 / Уникальный Музей счастья в Копенгагене раскрывает секреты душевного комфорта

02.01 / Трамп раскритиковал ряд американских штатов за медленную вакцинацию

04.11 / В Австрии признали ошибку в передаче данных из Словакии на венского стрелка

30.08 / Белоруссию призвали возобновить аккредитацию иностранных журналистов

08.02 / Японский премьер осудил главу оргкомитета Игр в Токио за сексизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска