В ФАС обещали проверить повышение цен на такси во время снегопада

17.02.2021, 19:30, Новости дня

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В Федеральную антимонопольную службу поступили обращения по повышению цен на такси, сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

«На данный момент в ФАС РФ поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», – отметила РИА «Новости» Заева.

Она напомнила, что государство не регулирует ценообразование на рынке такси, на нем применяется динамическое ценообразование. «То есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги», – отметила представитель ФАС.

Департамент транспорта Москвы сообщал, что во время непогоды цены на такси резко повысились, некоторые агрегаторы подняли стоимость поездок в два-три раза.

В пресс-службах сервисов онлайн-заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сообщили, что тарифы на поездки в такси в Москве не менялись, к удорожанию привели повышенный спрос и увеличенное время поездки из-за сильного снегопада.