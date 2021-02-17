В Москве Jaguar оправили на спецстоянку за огромный долг по штрафам

17.02.2021, 19:30, Новости дня

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Автомобиль марки Jaguar отправился на спецстоянку из-за накопленных почти 400 тыс. рублей долгов по штрафам, 163 из которых – за неоплату парковки, сообщил департамент транспорта Москвы.

«На этой неделе Моспаркинг вместе с судебными приставами отправили на спецстоянку автомобиль Jaguar. Его владелец накопил почти 400 тысяч долгов по штрафам, 163 из которых – за неоплату парковки», – информирует дептранс в Telegram.

По данным ведомства, обратно свою машину нарушитель получит, только когда оплатит все долги. Дептранс напомнил, что штрафы следует оплачивать в течение 60 дней.

Ранее были названы самые частые нарушения ПДД у московских водителей. В столичном ГИБДД рассказали, что за девять месяцев 2020 года было выявлено 22,5 млн нарушений ПДД, а автомобилисты должны были заплатить по штрафам около 35 млрд рублей только с учетом скидки 50%.