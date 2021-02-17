 

Замначальника управления “Харьковоблэнерго” подозревают в растрате более 630 тыс. грн

17.02.2021, 19:18, Новости дня
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Заместителя начальника управления АО “Харьковоблэнерго” подозревают в растрате более 630 тыс. грн. Об этом 17 февраля сообщила Харьковская областная прокуратура.

Следствие установило, что в 2017 году сотрудник предприятия осуществлял технический надзор за выполнением электромонтажных и строительных работ, связанных с подключением абонентов к сети электроснабжения по заказу “Харьковоблэнерго”.

“С целью завладения средствами АО он подписывал акты на выполнение подземных работ и акты приемки выполненных работ по заведомо недостоверным сведениями об объемах работ. В частности, а акт выполненных работ включены расходы на привлечение строительной техники, приобретение материалов, которые фактически не использовались, а работы не выполнялись”, – сообщили в прокуратуре.

Экспертизы установили, что стоимость выполненных работ в четыре раза меньше, чем указано в актах выполненных работ. Таким образом, государству нанесен ущерб на сумму свыше 630 тыс. грн.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, изъяты печати и документы, имеющие отношение к уголовному производству.

Заместителю начальника управления сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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