 

Притула показал, как отдыхает в Дубае

17.02.2021, 19:18, Новости дня
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Украинский шоумен, член партии “Голос” Сергей Притула 17 февраля в Facebook обнародовал фото, на котором запечатлен на пляже с трехлетней дочерью Соломией на руках.

Артист и политик позирует на фоне известного своей уникальной современной архитектурой отеля Бурдж-эль-Араб, расположенного в Дубае. 

“Больше года не были семьей за пределами страны. Наконец, решились на поездку. Спросили у друзей, какие сейчас направления популярны. Одни “топили” за Мальдивы. Вторые сказали, что очень интересные впечатления могут быть от Омана! Мне показалось, что они меня троллят, поэтому, как видите, мы с семьей выбрали [курорт в Херсонской области] Железный Порт!”, – подписал он фото.

“А я смотрю, Железный Порт нехило так смахивает на Дубай”, – отреагировали на публикацию подписчики.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/3698333693576079

В 2019 году Притула баллотировался в Верховную Раду от партии “Голос” (№30 в списке), но его место оказалось непроходным. В 2020 году шоумен участвовал в выборах мэра Киева (был выдвиженцем от этой же политсилы), занял третье место.

8 февраля 2021 года стало известно, что Притула больше не является заместителем главы партии “Голос”. Такое решение было принято 29 января на съезде партии, где полностью обновили состав политсовета и приняли ряд технических решений.

Депутат из фракции “Голос” в Верховной Раде Ярослав Юрчишин разъяснил, что Притула не входит в руководство партии “Голос”, но продолжает с ней сотрудничать.

В 2015 году шоумен женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник. Летом 2017 года у супругов родилась дочь Соломия. От первого брака с Юлией Притулой у шоумена есть сын Дмитрий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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