Госдума приняла проект о запрете демонстрации изображений нацистов

17.02.2021, 16:48, Новости дня

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников времен Второй мировой.

Внести поправки предлагается в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

В пояснительной записке авторы отмечают, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображениий нацистских преступников.

Как отмечается в документе, предлагается внести изменения в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории РФ изображений лиц, признанных виновными «в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда (…) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма», передает РИА «Новости».

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года. Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. По словам Ямпольской, о подготовке такого проекта она задумалась после инцидента с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов.

18 ноября третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За документ проголосовали 122 государства, 53 воздержались, США и Украина высказались против.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны.