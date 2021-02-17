 

Госдума приняла проект о запрете демонстрации изображений нацистов

17.02.2021, 16:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников времен Второй мировой.

Внести поправки предлагается в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

В пояснительной записке авторы отмечают, что в последнее время произошли резонансные случаи публичной демонстрации изображениий нацистских преступников.

Как отмечается в документе, предлагается внести изменения в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории РФ изображений лиц, признанных виновными «в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда (…) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма», передает РИА «Новости».

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года. Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателями комитетов Госдумы по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. По словам Ямпольской, о подготовке такого проекта она задумалась после инцидента с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов.

18 ноября третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За документ проголосовали 122 государства, 53 воздержались, США и Украина высказались против.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что преступления нацистов не имеют срока давности, выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Житель Гватемалы медитировал на горе, когда за его спиной началось извержение вулкана. Видео

18.12 / Венедиктов: Вот придет президент Навальный – и Соловьев будет ему вылизывать шнурки от ботинок

25.08 / В РФ создадут квантовый компьютер с облачным доступом

15.09 / Помощник нардепа Юрченко отрицает заявление о взяточничестве

06.02 / Боррель подвел итоги визита в Москву

05.07 / В Австрии застрелили россиянина

05.08 / Российский режиссер рассказала о взрыве в Бейруте

15.09 / В Киевской области произошел мощный взрыв, предположительно – на газопроводе высокого давления

03.10 / Грузия запретила провозить военные грузы в Азербайджан и Армению

25.09 / США ввели санкции против иранских судей из-зa казни борца Навида Афкари

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска