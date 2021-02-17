 

Минздрав одобрил переход к третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

17.02.2021, 16:48, Новости дня
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Министерство здравоохранения РФ одобрило переход к третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт», следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

«№01 – Sputnik-Light-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник Лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2», – цитирует документ РИА «Новости».

Третья фаза испытаний препарата должна закончиться 28 января 2022 года, следует из реестра.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов.

Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России.



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