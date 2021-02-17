Компания Dacia тестирует новую модель Logan

17.02.2021, 16:40, Новости дня

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Рассекречены шпионские снимки обновленного универсала под названием Dacia Logan Stepway Wagon.

Разработчики на данный момент не называют технических параметров автомобиля, однако уже по предложенным фотографиям видно, что специалисты выполнили универсал похожим на современные внедорожники. На момент тестовых испытаний на кузове применена защитная пленка, однако видно, что модель имеет модернизированную решетку радиатора, новые боковые ручки.

Напомним, модель Dacia Logan Stepway Wagon построена на платформе CMF-B. Инсайдеры прогнозируют, что под капотом универсала установят 1,3-литровый мотор с отдачей 130 л.с. Официальная премьера автомобиля состоится уже в 2022 году.