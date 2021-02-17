Эксперт объяснил несостоятельность требований ЕСПЧ освободить Навального

17.02.2021, 15:54, Новости дня

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«Замысел тех людей, которые настояли на возвращении Навального из Германии, заключался в организации максимального внешнего и внутреннего давления на российские суды», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд предписал РФ освободить блогера.

«Дело Алексея Навального никоим образом не попадает под юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он подчеркнул, что в 2014 году Навальный был осужден «фактически как мошенник-рецидивист» по экономической статье, а в 2021 году суд изменил способ отбывания наказания с условного срока на реальный. «Вина Навального ранее была доказана судом. Он совершил мошенничество в отношении крупнейших европейских предпринимателей из компании «Ив Роше», – напомнил Мартынов.

В среду источник, близкий к секретариату Совета Европы сообщил о том, что ЕСПЧ принял решение, предписывающее РФ освободить Навального. Официально Страсбургский суд пока не опубликовал это решение.

По мнению Мартынова, в Совете Европы и ЕСПЧ торопятся принять решение с требованием освободить Навального до 20 февраля. Тогда, во-первых, выноситься решение по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко, а во-вторых, рассматриваться апелляционная жалоба адвокатов Навального на замену блогеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Мартынов убежден, что апелляция будет отклонена, потому что, согласно общемировой практике, нарушение отбытия условного наказания (а именно так, по оценке суда, поступил Навальный) влечет замену такого срока реальным тюремным заключением.

«Что касается ЕСПЧ, то он имитирует некий юридический процесс, которого в общем-то нет», – считает собеседник. Заявления Страсбургского суда – сугубо политическое, подчеркнул Мартынов. «ЕСПЧ пытается надавить на отечественное правосудие. Изначальный замысел тех людей, которые настояли на возвращении Навального из Германии, заключался в организации максимального внешнего и внутреннего давления на российскую судебную систему», – говорит эксперт.

Политолог напомнил о принятых прошлым летом конституционных поправках, которые устранили двусмысленность в вопросах верховенства национального права над международным, если оно противоречит Основному закону. «Кроме сотрясания воздуха и определенного медийного давления на российское государство решение ЕСПЧ ничего не повлечет за собой», – добавил Мартынов.

Политолог назвал нынешние утечки из Страсбурга проявлением истерики. «Кураторы Навального явно не добились желаемого эффекта, скорее наоборот. Их «артист» не проявил себя, как им хотелось бы. Навальный использовал судебный процесс по оскорблению ветерана как политическую трибуну. Его научили этому за те несколько месяцев, что он находился в Германии. Навальный проявил себя ровно тем, кем является на самом деле – фигляром, мошенником и хамом, неглубоким, неумным и малосимпатичным человеком», – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Совет Европы может через ЕСПЧ потребовать от РФ освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

Ранее сообщалось, что Совет Европы может через ЕСПЧ потребовать от РФ освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Дело об оскорблении ветерана войны Игната Артеменко было возбуждено минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».

Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.