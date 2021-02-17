“Он в командировках, она одна, а я рядом”. Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи

17.02.2021, 13:54, Новости дня

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70-летний украинский актер Евгений Паперный в передаче ЖВЛ, которая 17 февраля вышла на “1+1”, рассказал, что познакомился со своей будущей супругой Татьяной на съемках фильма.

По словам актера, на момент знакомства его будущая супруга была замужем за другим, но ради Паперного ушла от мужа.

“Он в очень долгих командировках отсутствовал, она тут одна, а в это время я рядом. И когда он вернулся, она честно сказала”, – сообщил Паперный.

После этого разговора Паперный предложил мужу своей избранницы переехать в его квартиру, расположенную в центре Киева, а сам остался жить вместе с ней и ее сыном Денисом.

“Мы настолько дружны и настолько за 27 лет не надоели друг другу, что нам интересно”, – подытожил Паперный.

Паперный родился в 1950 году в России. В 1972 году он впервые вышел на сцену Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. За годы актерской карьеры сыграл 25 ролей в кино, а также принимал участие во многих театральных постановках. В 1982 году Паперный получил звание народного артиста Украины.

Татьяна – третья супруга Паперного. Общих детей у пары нет.

Первой женой актера стала однокурсница, актриса Лидия Яремчук. В этом браке у пары родилась дочь Анастасия. Супруги расстались после 16 лет семейной жизни.

С 1987-го по 1991 год был женат на актрисе Ольге Сумской. В 1990 году у них родилась дочь Антонина Паперная.

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