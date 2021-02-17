«Уралвагонзавод» впервые решил показать «Армату» за рубежом

17.02.2021, 13:12, Новости дня

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Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит танк Т-14 «Армата» за рубежом на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ, сообщили в пресс-службе УВЗ.

«[На IDEX 2021] состоится международный дебют танка Т-14 – единственного в мире, относящегося к третьему послевоенному поколению. Машина имеет высокую степень защиты, в том числе и от высокоточного оружия, а наличие специальной аппаратуры позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном», – передает ТАСС сообщение УВЗ.

Как отметили в концерне, новый танк уже прошел испытания в беспилотном режиме.

В свою очередь генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что презентация пройдет на IDEX 2021. «Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 «Армата», – сообщил Михеев.

Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт.