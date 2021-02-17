 

Путин заявил об обсуждении инициативы создать алиментный фонд

17.02.2021, 13:12, Новости дня
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Возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве, сообщил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

«Вопрос не снят с повестки дня, но у некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Но тем не менее вопрос с повестки дня не снят, он изучается на экспертном уровне в правительстве», – сказал Путин, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о создании фонда, передает ТАСС.

Летом 2020 года в Совете Федерации предложили создать в РФ алиментный фонд для решения проблемы задолженности с алиментами. Позже Путин поручил правительству внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых не выплачивают алименты.



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