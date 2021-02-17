 

Путин предложил подумать над идеей продовольственных сертификатов

17.02.2021, 12:18, Новости дня
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов, хотя сейчас это и не столь актуально, как было в разгар пандемии.

«Продовольственные сертификаты – мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По словам президента, «сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее, поговорить можно».

Он также прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса, сказав, что и над этим можно подумать. «По поводу семейного бизнеса, абсолютно правильно, это в общем интересно, мы это уже обсуждали. Правда, у нас есть и малый бизнес, у нас есть и индивидуальные предприниматели. В целом, можно как бы в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство. Но тем не менее, вы правы, здесь есть определенные вещи, над которыми можно подумать», – отметил Путин.

Осенью прошлого года депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных россиян. 



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