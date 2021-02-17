 

НАСА объяснило сбой при стыковке «Прогресса» с МКС

17.02.2021, 12:18, Новости дня
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Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду не прошла в автоматическом режиме из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс», сообщило НАСА.

«Управление (кораблем) передано системе ТОРУ (телеоператорный режим управления – прим. ВЗГЛЯД) для ручного управления грузовым кораблем «Прогресс» из-за силы сигнала автоматической системы «Курс», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.

Напомним, в среду в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс».

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.



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