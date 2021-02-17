Путин прокомментировал вопрос выплат за отказ от аборта

17.02.2021, 12:18, Новости дня

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Президент Владимир Путин назвал тяжелым вопрос о выплатах женщинам за отказ от аборта. По его словам, побуждать сохранять беременность следует другими средствами.

«По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего соответствующую идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которую тот озвучил в среду на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. Он также предложил отдельно подумать об этом предложении.

«Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но, мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами», – добавил глава государства.