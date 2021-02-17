 

Новые кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun засняли рядом друг с другом

17.02.2021, 12:10, Новости дня
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Немецкий концерн Volkswagen Group планирует выпустить модели кроссоверов Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun.

Первым должным появиться чешский экземпляр, тогда, как после него состоится выход в продажу модели Volkswagen Taigun. В свою очередь, фотошпионам удалось запечатлеть обе новинки рядом, что свидетельствует о коллективном прохождении дорожных испытаний. Тестовые модели имеют схожие габариты, однако внешний вид все же получил серьезные отличия. Модель Volkswagen Taigun построена на архитектуре MQB A0 IN.

Заявлено, что обе версии получат 1,0- и 1,5-литровые бензиновые моторы с мощностью 120-150 л.с. Покупателям предложат приобрести кроссоверы с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. Все модификации получат исключительно задний привод.



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