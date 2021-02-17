 

Завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил более 38 тысяч автомобилей в 2020 году

17.02.2021, 12:10, Новости дня
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Японская компания Nissan выпустила в 2020 году на территории завода в Санкт-Петербурге свыше 38,5 тысяч новых машин.

Данный объем свидетельствует о снижении объема сделок на 27% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем наибольшее количество произведенной техники приходится на кроссовер Nissan Qashqai, который выпустили в количестве 18,9 тысяч машин. На втором месте полноразмерный паркетник X-Trail, а замыкает тройку лидеров по количеству выпуска на российском рынке кроссовер Nissan Murano.

Предполагается, что сокращение производства связано с пандемией коронавируса, из-за которого многие предприятия были вынуждены временно приостановить деятельность. Предполагается, что в 2021 году возобновятся прежние объемы для удовлетворения полного объема клиентов.



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