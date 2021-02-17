В Ростовской области арестовали четверых участников ячейки исламистов

17.02.2021, 11:24, Новости дня

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Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца четырех членов запрещенной в РФ международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», которые состояли в ростовской ячейке организации, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

«Ленинский суд арестовал их на два месяца», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В среду ФСБ сообщила, что в феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, планировавших диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе.