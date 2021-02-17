 

Путин призвал депутатов «не просто ругаться друг с другом»

17.02.2021, 11:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин призвал депутатов Госдумы в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а конструктивно показывать свой подход и пути развития России.

«Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четверки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», – цитирует ТАСС президента. 

Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции отметил, что все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе. 

Единый день голосования запланирован в РФ на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.



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