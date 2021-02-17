 

Ростех назвал преимущества перспективного экзоскелета

17.02.2021, 11:24, Новости дня
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Перспективный отечественный экзоскелет разработки АО «ЦНИИточмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») на испытаниях позволил повысить точность стрельбы из автоматического оружия на 20%, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Применение экзоскелетов повышает боевые качества бойца – например, испытания показали, что точность стрельбы из автоматического оружия возрастает на 20%», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, по заявлению разработчиков, экзоскелет снизит нагрузку при работе со снаряжением весом до 60 кг, что создаст значительное преимущество для расчетов переносных ПТРК и ПЗРК (противотанковый ракетный комплекс и переносной зенитно-ракетный комплекс – прим. ВЗГЛЯД), горно-стрелковых соединений, которые смогут увеличить носимый боекомплект и расширить спектр применяемого вооружения.

«Совместно с нашими партнерами, такими как НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова, ведутся разработки как полуактивных, так и активных типов экзоскелетов, и сегодня мы можем говорить о серьезном прогрессе», –заявили в корпорации.

Несмотря на нерешенность ряда технических задач, по заявлению представителей компании, «результаты не заставят себя долго ждать».

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения «Сотник» («Ратник-3»), рассматривается возможность закупки необходимой батареи за рубежом.



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