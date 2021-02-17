Американское движение QAnon набирает силу во Франции и беспокоит правительство

17.02.2021, 11:20, Новости дня

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Французские власти всё больше обеспокоены распространением влияния американского движения QAnon, соединяющего эзотерику с верой в теории заговоров, пишет le Figaro. Как отмечает газета, правительство опасается не только превращения движения в поддержку Дональда Трампа в секту, но и его возможного «паразитирования» на грядущих президентских выборах во Франции.



Reuters

Французская межведомственная миссия по обнаружению и борьбе с сектантскими течениями получила в последние недели около 15 сообщений и свидетельств относительно движения QAnon во Франции, пишет Le Figaro со ссылкой на собственные источники. «Ситуация тревожная», — признаются источники внутри миссии.

Одной из «точек входа» в «загадочную вселенную QAnon», движения в поддержку Дональда Трампа, «где теории заговоров идут рядом с эзотерикой, дезинформацией и экстремистским душком», во Франции стал сайт под названием DéQodeurs, а также один из идеологов движения QAnon Леонард Сойли, который также является соавтором дискуссионного шоу Thinkerview с участием самых разнообразных и спорных ораторов, «от крайних левых до крайних правых». В каждом выпуске своего шоу Сойли, также известный как Лео, рассказывает и защищает теории некоего Q.

По данным французского сайта, QActus.fr, Q — псевдоним «одного или нескольких высокопоставленных лиц, представителей военной разведки, работавших с президентом Трампом». Anon — соратник Q, «анонимный участник сопротивления», пообещавший вместе с Q с помощью сообщений в социальных сетях «освободить мир от мафиозной сети, которая управляет им». Как напоминает газета, первое сообщение Q было опубликовано в 2017 году, когда он предсказал скорый арест Хиллари Клинтон, который в конечном итоге так и не состоялся.

С тех пор идеи этого «анонимного проводника» пробивали себе путь по мере умножения псевдо-предсказаний Q, которые он публиковал на «загадочном и зашифрованном языке». Так, в преддверии выборов в США 2020 года Q утверждал, что Дональд Трамп стал объектом теории заговора в американском государстве, «обведённом вокруг пальца педофильской и сатанистской сетью». Однако, несмотря на то что американская община QAnon до последнего пыталась повлиять на выборы, ей так и не удалось добиться переизбрания Дональда Трампа, отмечает газета.

Несмотря на это, «наступление» членов QAnon помогло распространить движения по всему миру, подчёркивает Le Figaro. Пандемия COVID-19 или кампания по распространению информации под названием «Спасите детей» с целью разоблачения представителей американских элит, якобы удерживающих в сексуальном рабстве несовершеннолетних, также внесли вклад в узнаваемость движения, несмотря на попытки Facebook и Twitter подвергнуть их цензуре на своей платформе. На самом деле эти действия только помогли этой «аморфной массе» замкнуться в себе, укрывшись на менее публичных платформах.

«Нас хотят заставить замолчать», — заявил в интервью Le Figaro 50-летний Жиль, который обнаружил Qanon «случайно», «пролистывая Facebook». То же произошло с Лидией, 43-летней матерью семейства, которая полностью ушла от традиционных СМИ в пользу информации, которую она считает «живой» и «меньше подверженной манипуляциям». «СМИ любят называть нас сторонниками теорий заговоров. Я бы скорее назвала нас более бдительными, чем другие», — возражает она.

При этом, как отмечает издание, последователи Qanon во Франции не имеют определённой миссии на территории своей страны. «Они внимательно следили за выборами в США и с тех пор пребывают в пузыре теорий заговоров ковидо-скептиков, по примеру «жёлтых жилетов», — замечает источник газеты в службе уголовного розыска.

Помимо Леонарда Сойли во франкоязычном филиале QAnon есть и другие влиятельные персонажи, начиная с Алексиса Козетт-Трюделя, основателя сайта Radio-Québec и внука лидера канадской фашистской партии. Как отмечает издание, наряду со сторонниками QAnon в 2020 году резко возросла популярность в интернете и других персонажей «сферы теорий заговоров». «У них нет повестки и есть бонус — доверие, в отличие от традиционных медийных ораторов», — поясняет доцент Университета Париж Дидро Тристан Мендес Франс.

В связи с пандемией COVID-19 QAnon также крайне популярен среди сторонников альтернативной медицины. «Изначально QAnon был сосредоточен на США. Сегодня они говорят о санитарной диктатуре. France Soir даже подала иск с обвинениями в геноциде», — напоминает основатель сайта Conspirance Watch Руди Рейштадт.

QАnon постепенно внедряется в информационное пространство во Франции, констатирует газета. Прямые трансляции в интернете таких групп, как DéQodeurs, достигали во время инаугурации Джо Байдена показателя в 3 тыс. одновременных просмотров, что довольно много для прямых включений. «Можно было бы оценить экосистему QAnon в несколько сотен тысяч человек. Может быть, 200 тысяч», — считает Тристан Мендес Франс, называющий движение во Франции «маргинальным», хотя и «токсичным».

Во всяком случае, QAnon уже несколько месяцев находится в поле зрения властей, замечает издание. «Они укореняются под влиянием Соединённых Штатов и вызывают серьёзную озабоченность», — отметила министр-делегат по вопросам гражданства Марлен Шьаппа в начале января, приступив к миссии по выявлению новых сектантских групп, результаты которой будут представлены в конце февраля.

Правительственная миссия получила около 15 сообщений от людей с предупреждением о протрамповском движении. Как отмечает издание, этого количества достаточно, чтобы отметить начало явления и начать беспокоиться о будущем. По словам информированного источника, эти сообщения вкупе со свидетельскими показаниями удивляют своей оригинальностью. Среди свидетелей оказалось множество детей, не знающих, как помочь родителям. Сменяющие друг друга режимы изоляции привели к тому, что последователи движения попали в настоящую спираль дезинформации в социальных сетях. «Это люди, находящиеся в разрыве с самими собой, своей семьёй и обществом в целом», — говорится в сообщении Ассоциации Unadfi.

Министерство внутренних дел Франции также не скрывает, что «вздрагивает» при упоминании темы QAnon. Хотя движение и заигрывает с эзотерикой, отсутствие «гуру» не позволяет считать его сектантским. Что не мешает авторам сайта DéQodeurs регулярно просить своих последователей «хранить веру» в «папу» (Q), используя всё более «возвышенную» лексику. Но, помимо «сектантского» аспекта, исполнительная власть в стране больше всего опасается, что QAnon станет «паразитировать на предстоящих выборах», отмечает газета.