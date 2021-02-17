Бренд Rivian построит заводы в Европе и Китае

17.02.2021, 11:16, Новости дня

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Глава компании Rivian ранее анонсировал факт строительства нового завода на территории Европы.

Кроме того, основатель бренда озвучил предварительные планы относительно работы на будущие года. Предполагается, что для максимального расширения на мировом рынке понадобится открыть производственные площадки в Европе и в Китае. Также предполагается возможность выхода нового Rivian с электрическим агрегатом.

Пока разработчики не называют никаких подробностей относительно новинок, однако есть предположения, что R1S и R1T начнут поставлять на американский рынок. Однако для местных клиентов готовы предложить более недорогие модификации транспортных средств.