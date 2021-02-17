 

Ford готовит грузовик Maverick Timberline

17.02.2021, 11:16, Новости дня
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Американский бренд Ford в скором времени представит новый грузовик под названием Maverick Timberline.

Предложенный экземпляр в настоящее время проходит дорожные испытания перед премьерой. Автомобиль сможет похвастаться доработанной подвеской и стильным дизайном кузова. Новинка выполнена на архитектуре Ford C2, которая применяется в популярных внедорожниках Bronco Sport и Escape. Для производства грузовика предусмотрели действующий завод, расположенный в Мексике.

Первые экземпляры поступят в свободную продажу весной 2021 года, тогда как к концу года также модель распространится на остальные рынки. Пока технические характеристики и другие параметры грузовика Maverick Timberline удерживаются в тайне до официальной презентации.



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