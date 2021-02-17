“Заснеженный Тополя”. Лидер группы “Антитіла” окунулся лицом в снег

17.02.2021, 11:12, Новости дня

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Лидер украинской группы “Антитіла” Тарас Тополя 16 февраля опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен лежа на снегу на животе.

Артист позирует в кадре после того, как окунулся лицом в снег.

“Омолаживаюсь”, – подписал он публикацию.

“Заснеженный Тополя”, – отреагировали на публикацию подписчики.

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Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)

Тополя – волонтер, музыкант, молодежный посол ЮНИСЕФ в Украине, а также основатель благотворительного фонда “Вільні ЮА”, за средства которого были закуплены в том числе медикаменты для украинских военных.

В 2013 году Тополя женился на коллеге Alyosha (Алена Тополя). Пара воспитывает двух сыновей – Романа (2013), Марка (2015) и дочь Марию (2020).

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