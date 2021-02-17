“Беременна!!!”, “Мимимишность зашкаливает”. Каменских обратилась к своим поклонникам

17.02.2021, 10:18, Новости дня

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Украинская певица Настя Каменских (NK) обнародовала в Instagram ролик, для которого позировала в объятиях своего мужа, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа).

“Любите друг друга”, – написала певица. Эту же фразу она говорит в ролике.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали пост.

“Уровень мимимишности зашкаливает”, – написала bear_and_diamond.

“Супер, я уже жду, когда Настенька детишек подарит нашему дорогому Алексею. Люблю вас”, – призналась shchepina89.

“Точно беременна!!!” – заверила irina_87vd.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. У Каменских детей нет. У Потапа есть 12-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2014 году, но объявил об этом только в 2016-м.

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