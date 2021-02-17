 

«Калашников» впервые решил показать за рубежом смарт-ружье MP-155 Ultima

17.02.2021, 10:10, Новости дня
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Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит смарт-ружье MP-155 Ultima на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ с 21 по 25 февраля, сообщили в пресс-службе группы компаний.

«Ружье разработано с учетом требований прогрессивных пользователей и создано на базе надежного классического охотничьего ружья MP-155», – передает ТАСС сообщение «Калашникова».

Генеральный директор ГК Дмитрий Тарасов сравнил выход MP-155 Ultima на оружейный рынок с выходом нового телефона IPhone на рынок мобильных устройств. «Наше новое смарт-ружье имеет футуристичный дизайн, обладает возможностью синхронизации с гаджетами и ориентировано на тех, кто не представляет свою жизнь без электронных девайсов. Такого оружия на рынке еще не было», – привели в пресс-службе слова Тарасова.

MP-155 Ultima создано по модульному принципу, что позволяет владельцу подстроить изделие под свои потребности. Внешние элементы ружья выполнены из сплава В95Т и высокотехнологичных полимеров. Оружие имеет камеру с возможностью записи и трансляции видео в формате Full HD, цифровой дисплей с часами, компасом, секундомером, таймером, счетчиком выстрелов и индикатором остатка патронов. В регулируемом прикладе размещен компьютер.

Ранее Тарасов заявил, что смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать «хипстеров, поколение Z».



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