На трассе «Крым» в Подмосковье произошло ДТП с девятью автомобилями

17.02.2021, 9:16, Новости дня

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ДТП с участием девяти автомобилей произошло на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, движение автотранспорта затруднено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Около 08.50 на трассе М-2 «Крым» столкнулись девять автомобилей. Движение на данном участке дороги затруднено», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Пострадавших в результате ДТП нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили также, что автомобильная авария с участием двух грузовиков произошла на 102-м км МКАД в Москве.

«На 102-м км МКАД (внутренняя сторона в районе пересечения с Щелковским шоссе) в правом ряду столкнулись два грузовика. Перекрыты два правых ряда, затруднение движения [на] пять километров», – говорится в сообщении.

Напомним, 12 февраля сообщалось, что автомобиль упал на железнодорожные пути станции «Фроловское» в Московской области, пострадавших нет, в настоящее время задерживаются 10 пригородных электричек.