Экипаж пристыковал «Прогресс» к МКС в ручном режиме

17.02.2021, 9:16, Новости дня

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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16», на борту которого находятся инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха, пристыковался к модулю «Пирс» Международной космической станции (МКС).

Корабль пристыковался к станции в телеоператорном режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, на борту МКС работал космонавт Сергей Кудь-Сверчков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс» не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), космонавтам дали указание выполнить стыковку в ручном режиме.

Грузовой корабль «Прогресс МС-16», запущенный в понедельник с космодрома Байконур, был доставлен на орбиту 15 февраля. Корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.

Среди грузов «Прогресса» также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых в связи с задержкой запуска корабля, планировавшегося в декабре, закончилась российская еда и которые с февраля перешли на американскую пищу. Кроме того, в грузовик были уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок, передает РИА «Новости».

На борту «Прогресса» на МКС отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля «Звезда», которая была зафиксирована в сентябре 2019 года. Утечку вызвали трещины в корпусе промежуточной камеры модуля, одну из которых – длиной 4,5 сантиметра – экипаж станции обнаружил и временно заделал в конце 2020 года. В поиске других возможных трещин должен помочь мощный микроскоп, а временно их заделать – армирующие накладки с клеевым соединением. Все это также имеется на «грузовике».

В конце полета «Прогрессу» предстоит удалить с МКС старый модуль «Пирс», который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля «Наука», запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой «Протон-М», а стыковка с МКС – 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с «Пирсом» отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.

Сейчас на МКС, помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова, работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.