 

Гривна подорожала к евро и доллару

17.02.2021, 8:32, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 февраля.

Гривна к доллару подорожала на 14 копеек: с 27,97 грн/$ до 27,83 грн/$.

Курс украинской валюты к евро вырос на 16 копеек – с 33,93 грн/€ до 33,77 грн/€.

К российскому рублю гривна тоже подорожала: с 3,81 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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