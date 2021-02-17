Умные часы Enduro выпущены с зарядкой от солнечного света

17.02.2021, 6:48, Новости дня

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В компании Garmin Ltd, занимающейся разработкой и производством умных часов с GPS-навигаторами, представили уникальную модель наручного гаджета, которая подзаряжается от солнечной батареи.

Фотоэлемент является частью устройства, получившего название Garmin Enduro. Разработчику для обеспечения данной функции пришлось всего лишь покрыть стекло циферблата материалом, преобразующим лучи света в электрический ток.

Размер дисплея в умных часах составляет 1,4 дюйма. Разрешение картинки обеспечено на уровне 280 на 280 пикселей. Результатом применения дополнительной фотозарядки стало то, что даже в режиме активации GPS умный гаджет выдерживает до 70 часов автономной работы. Цена – 800 американских долларов.