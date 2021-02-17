Пробки в Москве достигли десяти баллов

17.02.2021, 6:34, Новости дня

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К вечеру вторника пробки в Москве достигли десяти баллов, дорожная ситуация осложнилась в связи с выпавшим снегом, следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено на центральных набережных – Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Берниковской и Устьинской, передает РИА «Новости».

Пробки образовались на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Новом Арбате, Театральном проезде, частично на Тверской улице, на Лубянской площади, Большой Лубянке и улице Мясницкой, а также Бульварном и Садовом кольцах. Кроме того, затруднения с движением наблюдаются на протяжении всего Третьего транспортного кольца в обоих направлениях и на протяжении всего МКАД. Сообщается также о пробках на выезде из столицы в сторону Химок, Мытищ, Люберец и Видного.

Тем временем москвичам порекомендовали отложить поездки из-за снегопада. По информации городского департамента транспорта, Ближайшие часы ожидается высокая загруженность дорог в связи с осадками и гололедицей, загруженность дорог останется высокой до 20.30, отмечается в Telegram-канале департамента. «Просим отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время – после 21.00. Городской транспорт работает штатно», – сказано в сообщении.

На прошлой неделе в Москве зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков. Столичные власти в субботу выделили дополнительно 12 тыс. человек на ликвидацию последствий обильного снегопада.