Байден обещал не вмешиваться в возможное расследование против Трампа

17.02.2021, 6:34, Новости дня

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Президент США Джо Байден, комментируя возможное расследование против Дональда Трампа, заявил, что не собирается вмешиваться в работу минюста.

Байден напомнил, что уже указывал на «ущерб со стороны прошлой администрации» из-за «политизации министерства юстиции». Он заверил, что «никогда не будет указывать министерству юстиции, кого они должны судить, а кого – нет». «Решение рассматривать дела остается за ведомством, а не за мной», – приводит его слова ТАСС.

Президент США «не согласен с тем, что все говорят о разобщенности» американского общества. «К примеру, мой план по коронавирусу поддержали 69% американцев», – сказал он, отметив, что среди этих людей есть и голосовавшие за Трампа на выборах. «Страна не является расколотой», – сообщил Байден, добавив, что «она совсем не так расколота, как кажется». Однако Байден подчеркнул, что все равно намерен предпринимать усилия, чтобы сплотить американцев.

Байден считает, что следует не сокращать финансирование полиции, а наращивать его, чтобы обеспечить общество заслуживающими доверия и профессиональными стражами порядка. При этом он собрался предпринять и другие шаги с тем, чтобы предотвратить повторение инцидентов, подобных гибели Джорджа Флойда. В частности, предлагается зафиксировать права и обязанности полицейских, усовершенствовать работу пенитенциарной системы.

По мнению Байдена, «никто не должен сидеть в тюрьме за употребление наркотиков, он должен отправляться на реабилитацию», а в тюрьме люди «должны учиться работать механиками, поварами, приобретать профессию». Он сообщил о необходимости бороться с системным расизмом в США и привлекать в полицию больше афроамериканцев и испаноязычных граждан.

Байден считает, что сторонники превосходства белой расы опасны для общества, а их движение представляет наибольшую террористическую угрозу внутри США, это «самые опасные люди в Америке». Он обещал «позаботиться о том, чтобы министерство юстиции уделяло большее внимание именно этим людям». Байден заявил: «Это проклятие нашего существования. Они были им всегда». По его словам, «они на самом деле сумасшедшие, они опасные люди».

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Байдена.