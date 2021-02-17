 

В новом iPhone 13 можно держать экран постоянно включенным

17.02.2021, 5:54, Новости дня
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Как поясняют специалисты, данная функция уже предлагается во многих смартфонах, работающих на операционной системе Android.  Но только сейчас ее получил и продвинутый iPhone 13.

Быстро гаснущий экран, честно говоря, раздражает пользователей. Некоторые из них согласны даже смириться с уменьшением времени от одной зарядки до другой, лишь бы не нажимать постоянно кнопку активации экрана.

Функция Always-On Display позволит держать в поле зрения всплывающие иконки уведомлений, часы и календарь. Насколько быстрее при том станет садиться аккумулятор, производитель не сообщает. Однако, если пользователю понадобится продлить время работы, он сможет просто перейти в привычный режим работы смартфона.



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