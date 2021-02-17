Во Франции изучают возможность использовать водород для заправки самолетов

17.02.2021, 5:54, Новости дня

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Идея полностью перевести французские аэропорты на водородное топливо возникла в компании Air France-KLM. Оператор аэропортов Groupe ADP, а также мэрия французской столицы поддержали ее.

В результате принято решение изучить данный вопрос и создать проекты по созданию инфраструктуры под новый вид топлива.

Инженеры хотят перевести на водород не только сами самолеты, но и всю наземную технику, которая передвигается по территории аэропорта. Кроме того, Н2 должны использовать для отопления и энергоснабжения всей инфраструктуры этих крупных объектов. Как известно, на сегодня проблемой является удешевление производства водородного топлива, а также обеспечение его безопасного хранения. Разработка пока находится только на начальном уровне.