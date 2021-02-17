Умные часы Apple Watch отремонтируют бесплатно, если они перестанут заряжаться

17.02.2021, 5:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщили в компании Apple, покупатели умных часов Apple Watch смогут произвести бесплатный ремонт устройств, если вдруг они перестанут заряжаться.

Ранее в сети появились сообщения о том, что некоторые гаджеты данной марки зависали в режиме энергосбережения. О проблеме стало известно разработчику, и он, таким образом, пытается исправить ее за свой счет.

Как пояснили эксперты, виновна во всем ошибка программного обеспечения, которая стала возникать после установки на наручные гаджеты обновлений операционной системы watchOS. Напомним, что при переводе умных часов в режим энергосбережения ограничиваются функции устройства. То есть, смарт-часы становятся «не такими уж умными».