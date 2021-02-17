 

Карабах собрался объявить русский официальным языком НКР

17.02.2021, 3:52, Новости дня
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На сайте парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики размещен подписанный лидером Карабаха Араиком Арутюняном проект законодательных поправок о признании русского языка официальным языком НКР.

В документе говорится, что «официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки». Госорганы, юридические лица, учреждения и организации должны вести делопроизводстве на армянском, и, в случае необходимости, на русском языках. Нагорно-Карабахская республика планирует поддерживать выпуск печатных изданий на двух языках, учебников, учебных пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы, передает РИА «Новости».

В обосновании к законопроекту указывается на необходимость «формирования новой повестки», которая должна принимать во внимание связи между НКР и Россией, историческую память. Также подчеркивается, что для многих жителей Карабаха русский является вторым языком общения. В документе отмечается необходимость повышения статуса русского языка, которое позволит развивать «сотрудничество во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках».

Как сообщается в документе, «долгосрочное присутствие российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.



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