 

За первый день автофиксации выездов на полосу общественного транспорта в Киеве единственная камера зафиксировала почти 400 нарушений – МВД

17.02.2021, 1:20, Новости дня
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В Киеве за первый день автофиксации нарушений на полосе общественного транспорта оштрафовали почти 400 водителей. Об этом 16 февраля пишет МВД Украины в своем Twitter. 

С 15 февраля одна из камер автоматической фиксации превышения скорости на дорогах начала следить и за полосой для общественного транспорта. За первый день она зафиксировала 385 нарушений.

Відучора камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, окрім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Результати роботи нового функціоналу камери * pic.twitter.com/f3y4SL9ZiO

— МВС України (@MVS_UA) February 16, 2021

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что в 2021 году в Украине дополнительно установят 220 камер автофиксации нарушений ПДД.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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