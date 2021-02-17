 

Россия увеличила вложения в госдолг США

17.02.2021, 1:10, Новости дня
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В декабре РФ увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.

Российские вложения в госдолг США в декабре составляли 6,011 млрд долларов. Из них 1,2 млрд долларов приходились на долгосрочные бумаги, 4,8 млрд долларов – на краткосрочные, передает РИА «Новости».

Напомним, в ноябре РФ сократила объем вложений с октябрьских 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. Таким образом, в декабре показатель почти вернулся к октябрьскому уровню. Резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году. Прежде Россия была в числе 16 крупнейших держателей госдолга США. Пик пришелся на 2010 год – тогда РФ одолжила американцам более 175 млрд долларов.



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