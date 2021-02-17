 

DM – Шотландия грозит закрыть границу с Англией, если Лондон не ужесточит гостиничный карантин

17.02.2021, 0:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Первый министр Шотландии не исключила, что она может закрыть границу с Англией, пишет Daily Mail. По словам издания, Николу Стёрджен беспокоит, что в настоящий момент некоторые иностранные туристы могут беспрепятственно попасть c юга на север Соединённого Королевства, минуя 10-дневный карантин в специальных отелях.


Reuters

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен пригрозила закрыть границу с Англией, если британский премьер Борис Джонсон не примет более строгие правила гостиничного карантина, пишет Daily Mail.

Все иностранцы, прибывающие в Шотландию, должны самоизолироваться в течение десяти дней в одобренном правительством карантинном отеле, пребывание в котором постояльцу обойдётся в £1750. Но в Англии это требование распространяется только на прибывающих из 33 стран «красного списка», где были зарегистрированы значительные вспышки различных вариантов коронавируса.

Эдинбург опасается, что некоторые туристы смогут попасть в Шотландию через Англию. Таким образом им удастся избежать более жёстких правил карантина в отелях к северу от границы. Поэтому Стёрджен убеждает Джонсона принять те же меры, что существуют в её регионе, или, по крайней мере, сотрудничать с шотландским парламентом Холирудом, чтобы создать систему, не позволяющую людям обходить ограничения, поясняет Daily Mail.

На своей пресс-конференции первый министр сказала, что хотела бы сосредоточиться на поиске совместного решения с правительством Великобритании. «Было бы лучше, если бы у нас был подход четырёх наций или, по крайней мере, подход трёх наций, при котором на границе острова, разделяющего Шотландию, Англию и Уэльс, действовали бы одинаковые правила»,  подчеркнула она.

В то же время Стёрджен дала понять, что готова пойти на крайний шаг и закрыть границы между Шотландией и Англией, если обе стороны не смогут прийти к соглашению. Такой подход, вероятно, повлечёт за собой введение какой-либо формы пограничного контроля, которая позволит Эдинбургу отслеживать иностранцев, прибывающих с юга Соединённого Королевства, рассуждает издание.

Неясно, как могла бы работать подобная система проверок. Но какими бы ни были предложения Стёрджен, они могут создать для неё значительные логистические и политические проблемы, обращает внимание Daily Mail.

Ранее министр транспорта Шотландии Майкл Мэтисон также предупреждал о существовании «лазейки», которая позволяет иностранным путешественникам избегать карантина в отелях. По его словам, она «потенциально может подорвать концепцию общественного здравоохранения» в регионе, напоминает издание.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / В РФ исключили срыв гособоронзаказа в ядерной сфере

03.02 / ООН призвала Россию и США продлить СНВ-3

26.09 / В МИД РФ заявили о вероятной постановке отравления Навального

21.07 / За несколько месяцев население Украины сократилось почти на 117 тыс. человек

13.01 / 60-летняя Суинтон озвучила свою гендерную идентичность

09.02 / Бренд Volkswagen обновил Passat для Китая

23.01 / Эксперт: Среди участников несанкционированного митинга на Пушкинской площади есть противники Навального

19.12 / В Нагорном Карабахе погиб первый российский военный

18.07 / Во французском Нанте загорелся готический собор XV века

31.01 / Россиянин досрочно победил в зачете Кубка мира в лыжной акробатике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска