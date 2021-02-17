Fox News – так будет со всей Америкой — замерзающий Техас показал ненадёжность «зелёной» энергии

17.02.2021, 0:34, Новости дня

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Сильные морозы в Техасе вывели из строя ветряки, оставив жителей штата без света и отопления, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, при нынешнем уровне технологий «зелёная» энергия крайне ненадёжна, однако политики только гордятся её внедрением. Учитывая планы администрации Байдена, вскоре вся Америка может разделить судьбу Техаса, предупреждает журналист.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. С понедельником! Верьте или не верьте, «зелёный новый курс» пришёл в штат Техас. И мы сообщаем вам, как это на данный момент работает. Хорошая новость в том, что все эти альтернативные источники энергии, похоже, существенно повлияли на климат. Как и было задумано! Прошлой ночью в некоторых частях Техаса температура достигла значений, характерных для Аляски. Точнее, температура была точно такой же, как на Аляске. Так что в Хьюстоне насчёт глобального потепления можно уже не переживать. Эту проблему мы решили.

Плохая новость — в том, что там нет электричества. Ветряки замёрзли, и электросеть перестала работать. Миллионы техасцев сегодня утром проснулись замерзающими. Не было отопления, не работали светофоры и мобильная связь. Школы были закрыты, автомобили попадали в аварии, больницы отменяли запланированные операции. В Форт-Уэрте людям приходилось кипятить воду, потому что без электричества её было не очистить.

Совет по надёжности электроэнергии Техаса — какое ироничное название! — заведует электросетью, но не знает, что со всем этим делать. Он просто заявил людям, чтобы они перестали расходовать так много энергии на обогрев. Итак, в Хьюстоне сотни дрожащих от холода техасцев пошли в центр оказания помощи, как беженцы, чтобы не замёрзнуть насмерть. Но почти наверняка некоторые в Техасе сегодня умерли от переохлаждения — именно так и бывает, когда становится настолько холодно. Позже на этой неделе мы узнаем, сколько ещё умерло от отравления угарным газом при попытке согреться с помощью импровизированных обогревателей, мангалов и автомобильного выхлопа. Такое происходит каждый раз.

Когда отключается электричество, даже продвинутые общества становятся примитивными и опасными. Умирают люди. Мы уже неоднократно, на протяжении многих лет видели это в Калифорнии. Веерные отключения электроэнергии в штате, который якобы относится к первому миру, но неумолимо погружается в хаос. Но в Техасе?! Кто этого ожидал?

И дело не только в том, что Техас, главным образом, республиканский. Казалось бы, уж что-что, а поддерживать электроснабжение Техас должен быть в состоянии. Главным источником электроэнергии является природный газ, а в Техасе его добывают больше, чем где-либо ещё на континенте. По всему Техасу есть огромные месторождения природного газа. Техас, как известно, штат нефти и газа. Остаться без энергоснабжения в Техасе — всё равно что умереть от голода в продуктовом магазине: такое может получиться только нарочно. Так и было сделано в Техасе.

Вместо того чтобы радоваться богатым природным ресурсам штата и извлекать из них пользу, политики пошли по модному пути и безрассудно положились на так называемые альтернативные источники энергии. То есть на ветряки. Пятнадцать лет назад в Техасе практически не было ветроэнергостанций. В прошлом году приблизительно четверть всего производимого в штате электричества была от ветра.

Местные политики были довольны, они хвастались этим. Как будто есть что-то добродетельное в уродовании ландшафта и приведении электросети в упадок. Только на прошлой неделе губернатор Грег Эбботт с гордостью принял так называемую награду за лидерство в области ветроэнергетики — ему её благодарно вручила компания, делающая деньги на «зелёной» энергии.

Итак, всё работало прекрасно до того дня, как на улице стало холодно. Ветряки пришли в негодность, как и положено глупым модным аксессуарам, и в Техасе погибли люди. Гораздо больше людей, чем погибло в Капитолии 6 января. Просто для справки.

Всё это мы вам рассказываем не для того, чтобы обругать Техас, это на самом деле замечательный штат, а для того, чтобы дать вам представление о том, что вот-вот произойдёт с вами, с каждым штатом. И это не наши домыслы. Вот новый президент объясняет свой план.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: По моему мнению, мы и так уже слишком долго откладывали принятие мер по поводу этого климатического кризиса. Больше откладывать нельзя… Вот почему я сегодня подписываю указ об усиленной реализации амбициозного плана нашей администрации по борьбе с экзистенциальной угрозой изменения климата. Это экзистенциальная угроза.

Просто зачитывает текст. «Климатический кризис», «экзистенциальная угроза», «амбициозный план»! Эти фразы вы слышите часто. Заметьте, все они подозрительно неопределённые. Что же они означают для вас? Ну, для начала — повышение цен на энергию. Бензин уже подорожал, если вы не заметили. Электричество на очереди. От повышения цен страдают самые слабые, с инфляцией так всегда. Но это ещё не самое плохое. «Зелёная» энергетика неизбежно означает аварийные отключения. Когда-нибудь, с развитием технологий, это может измениться, но на данный момент, при нынешнем технологическом уровне, дело обстоит именно так. «Зелёная» энергетика означает менее надёжную электросеть. Точка. Это означает перебои в работе, вроде тех, что мы видим сейчас в Техасе.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2021 года.