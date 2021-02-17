Банк «Тинькофф» запускает собственный платежный сервис

17.02.2021, 0:30, Новости дня

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По сообщению разработчика, в одном комплекте будут представлены платежный сервис Tinkoff Pay и система интернет-платежей «Тинькофф касса».

По словам представителей банка «Тинькофф», за последнее время технологи финучреждения хорошо поработали, чтобы объединить и дополнить новыми разработками свои платежные продукты.

Ранее в том же банке работали электронный кошелек, в котором можно было хранить токены компании, клиентам была предоставлена возможность мгновенно осуществлять электронные платежи и т.д. Заявка на оформление патентов на новые разработки уже подана, отмечают в банке. Вскоре ими смогут пользоваться клиенты. Например, «Тинькофф касса» будет запущена в ближайшие несколько недель.