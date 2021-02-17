 

Языковой омбудсмен Кремень за месяц получил 603 жалобы от украинцев

17.02.2021, 0:26, Новости дня
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С 16 января 605 граждан пожаловались на отказ предоставлять услуги на украинском языке. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба офиса уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

“Больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области – 276. В восточных, южных и западных областях Украины – незначительное количество возможных нарушений (например, Луганская область – семь, Николаевская – шесть, Донецкая – четыре, Тернопольская – четыре, Херсонская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая – по два обращения)”, – говорится в сообщении.

В офисе отметили, что подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов. Еще 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав на пользование государственным языком в сфере обслуживания – больше всего (53) таких нарушений выявили в Киеве.

“Также продолжает поступать информация об использовании государственного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья и относительно возможных нарушений языкового законодательства в сфере образования”, – сообщили в пресс-службе.

С 16 января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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