 

Молдавия получила документы для регистрации «Спутник V»

16.02.2021, 22:29, Новости дня
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В Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило национальное агентство лекарств и медицинских изделий республики (AMDM).

«Поступили документы от двух экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированная вакцины Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом (Sputnik V)», – передает сообщение агентства ТАСС.

Как уточнили в AMDM, вакцина будет авторизована в Молдавии после подтверждения ее качества и эффективности. Кроме того, в процессе авторизации находятся вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, которые должны поступить в страну с помощью механизма закупок и распределения вакцин COVAX – посредством этой платформы Молдавия сможет получить объем вакцин, достаточный для вакцинации 20% населения.

В январе Кишинев получил от РФ документы для ускоренной регистрации вакцины «Спутник V».

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщал, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз «Спутника V». Он выражал надежду, что в Молдавии никто не будет препятствовать в вопросе получения вакцины.



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