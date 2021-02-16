 

Морозы остановили работу крупнейших автопроизводителей в США

16.02.2021, 22:28, Новости дня
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Из-за погодных условий в США приостановили производство крупнейшие автопроизводители, включая General Motors, Ford Motor и Toyota Motor, сообщают информационные агентства.

В частности, в понедельник приостановил работу завод General Motors в Арлингтоне в Техасе. Такое решение вызвано сбоем энергоснабжения и тем, что сотрудники не могли добраться до завода из-за снегопада. Две рабочие смены отменены на заводах в Теннесси и Индиане, одна – в Кентукки.

Ford принял решение приостановить работу на заводах в Мичигане, Миссури, Огайо. Во вторник утром заводы в Чикаго и Мичигане также не работали, но должны были возобновить деятельность во второй половине дня. Toyota приостановила работу в первую смену на заводах в Индиане, Кентукки, Миссисипи, Техасе и в западной Виргинии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, снежная буря и рекордные для региона морозы обрушились на Средний Запад и Юг США. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась. Экстремально холодная погода привела к энергетическому и транспортному коллапсу в Техасе – второму по величине и численности населения штате США.



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