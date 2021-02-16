 

Увидел свет гоночный концепт Lotus E-R9

16.02.2021, 21:50, Новости дня
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Компания Lotus выпустит новый гоночный автомобиль под названием E-R9 EV.

Данное транспортное средство является показателем способности бренда выпускать самые производительные модели, которые до 2030 года могут появиться на ближайших чемпионатах. Вместе с тем новинка представляет собой современный электрокар, который имеет одновременно четыре агрегата, однако их производительность пока остается засекреченной.

Вместе с тем разработчикам удалось существенно увеличить прижимную силу и сопротивление, за счет чего транспортное средство сохранит высокую маневренность при достаточной скорости в поворотах. Остальные технические параметры объявят ближе к дате выхода на рынок.



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